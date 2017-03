Хан: Нема време за губење

„Почнаа разговорите. Итно е потребна нова влада за да спроведе реформи. Нема време за губење! Европскиот пат е отворен за Скопје по последниот Совет на ЕУ, но часовникот отчукува. Потребно е лидерство наместо тактизирање. Економијата страда“, напиша на Твитер еврокомесарот за проширување Јоханес Хан по првата средба во Собранието на Македонија со лидерот на Беса Билал Касами.

#Skopje talks start, w @ivajgl @EduardKukan @knufleckenstein . Need new government urgently f reforms. No time 2 lose! pic.twitter.com/oByc4XRYvr

По Касами, Хан и тројцата европратеници Иво Вајгл, Едвард Кукан и Кнут Флекенштајн, се среќаваат со лидерот на Алијансата на Албанците, Зијадин Села, по што треба имаат одделни средби и со лидерите на ДУИ, Али Ахмети, на СДСМ, Зоран Заев и на ВМРО-ДПМНЕ, Никола Груевски. Претседателот Ѓорге Иванов, како што информираа од неговиот кабинет, нема да се сретне со Хан.

#EU path open f #Skopje aft last @EUCouncil but clock ticking. Need statesmanship instead of tactics. Economy hurting pic.twitter.com/qdvmnCIU6Y

