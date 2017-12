Преписка на Твитер меѓу американските и руските дипломати за загадениот воздух во земјава

За загадениот воздух во Македонија, преписка на социјалните мрежи на американските и руските дипломати во земјава.

„Аерозагадувањето во Скопје беше толку густо денеска, што беше невозможно да се забалежи Амбасадата. Кои идеи ги имате за чист воздух во Македонија?“, напишаа на „Твитер“ од Амбасадата на САД.

#AirPollution in Skopje was so thick today, you could hardly see the embassy! What ideas do you have for cleaner air in #Macedonia? pic.twitter.com/7sFKJRkIm0

