Серија за судбината на двајца кошаркари кои по одличната спортска кариера почнуваат нов живот и се обидуваат да се остварат во разни бизниси. Приказна за двајца некогаш неразделни пријатели и соиграчи во славен кошаркарски клуб, кој сега е на работ од пропаст и кој тие двајцата заедно ќе се обидат да го кренат од пепелта. Низ серијата минуваат голем број ликови, чии судбини се испреплетуваат на многу чуден начин. Играната серија „Жигосани во рекетот“ е приказна и за втората шанса: за пријателство, за татко и син, за пропадната кариера, за генерација чии најубави години ја одбележаа војната.

Режија: Срѓан Спасиќ, Данило Бечковиќ

Сценарио: Драган Бјелогрлиќ, Марко Савиќ

Улоги: Небојша Дугалиќ, Филип Шоваговиќ, Светозар Цветковиќ, Александар Радојчиќ, Миона Марковиќ, Ива Илинчиќ, Дубравка Мијатовиќ...