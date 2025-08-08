Одбележани 24 години

24 години, споменикот нем сведок на трагичната смрт на македонските бранители кои својот живот го загубија кај месноста Карпалак во 2001-та година. Го дадоа својот живот за зачувување на независноста, суверенитетот и територијалниот интегритет на татковината. Настанот за оддавање почит е во тек.

Известува Елизабета Митреска.