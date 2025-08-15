Ова лето спасени 28 давеници во Охридското Езеро

Рекорден број спасени давеници во Охридското Езеро. 28 лица, најголем број во средни години, но имало и деца. Најчеста причина за давење е преценување на пливачките способности.

Спасителите имале над 700 интервенции на прва помош, при повреди од скокови во вода, топлотни удари, водени шокови и колапси.

„Двајца биле пасивни давеници, значи во бессознание и 26 интервенции на активни давеници, коишто биле свесни, но не можеле да се изборат со водата. Повторно истиот апел ќе го упатиме до посетителите, до капачите да ги користат безбедните капалишта“, вели Сашо Точков, претседател на Црвен крст- Охрид.

Оваа сезона две повозрасни лица го загубија животот, на плажа во вода, а по еден нуркач од Бугарија, што нуркал на длабочина од 90 метри над селото Трпејца, сè уште се трага.

„Се надевам дека со некоја пософистицирана опрема, со помош од страна, ќе може да се лоцира телото, и ако е многу неблагодарно да се прогнозира и да се каже на кое место е, каде започнало нуркањето ние не знаеме, но дали водените струи коишто се појават, се многу активни на таа длабочина, многу силни, не се знае каде е телото“, додава Точков.

Сезоната на капење сè уште е во полн ек, на плажите има голем број посетители. Законска обврска на концесионерите е да имаат безбедни капалишта.

Поголемиот дел од плажите на брегот на Охридското Езеро не ги исполнуваат безбедносните стандарди. Од охридска страна спасители има само на 11 плажи, а на струшкото крајбрежје само двајца.

Соња Рилковска