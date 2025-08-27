Нов бран напади

Киев призна дека силите на Москва влегла во клучниот регион Днепар, каде што Русија тврди дека има напредок уште од јули годинава. Продолжуваат и меѓусебните напади со беспилотни летала. Украина ќе биде што е можно поподготвена за разговори со Русија за завршување на војната, уверува украинскиот претседател. Според Зеленски, Путин сè уште се обидува да ги избегне преговорите.

„Оваа недела ќе има контакти со Турција, со земјите од Заливот, со земјите од Европа, кои можат да послужат како платформи за разговори со Русите. Од наша страна, сè ќе биде што е можно поподготвено за да се стави крај на војната. Важно е партнерите да го потврдат ова. И во иднина, сè ќе зависи исклучиво од волјата на светските лидери – првенствено од САД – да извршат притисок врз Русија“, изјави Володимир Зеленски, претседател на Украина.

Американскиот претседател тврди дека сите се преправаат, откако шефот на руското МНР изминатата недела рече дека Путин нема да се сретне со Зеленски сè додека Украинците не се согласат со некои од долгогодишните барања на Москва за прекин на конфликтот. Трамп предупреди дека САД би можеле да воведат економски санкции за Русија ако одбие да се согласи на прекин на огнот.

„Сакаме да заврши. Имаме економски санкции. Зборувам за економски санкции затоа што нема да влеземе во светска војна. Тоа нема да биде светска војна, но ќе биде економска војна. Ќе биде лошо за Русија. И, не го сакам тоа. Зеленски не е баш невин. Потребни се двајца за танго“, изјави Доналд Трамп, претседател на САД.

Во меѓувреме, Русија побара меѓународна истрага за експлозијата на гасоводот „Северен тек“ во 2022 година откако во Италија беше уапсен Украинец. Осомничениот се терети дека е еден од координаторите на подводните експлозии што ги оштетија гасоводите меѓу Русија и Германија.

„Важно е не само за Русија, не само за Германија, чии економски интереси загрозени, туку и да се исклучат вакви ситуации во иднина и да не се дава погрешен пример на меѓународни терористи кои би можеле да бидат инспирирани од неспособноста на меѓународната заедница да ги пронајде одговорните за овој терористички напад и да ги изведе пред лицето на правдата“, изјави Дмитриј Полјански, заменик-постојан претставник на Русија во ООН.

За експлозиите на гасоводите „Северен тек 1“ и „Северен тек 2“, Германија, Данска и Шведска не ја исклучија можноста за саботажа. Канцеларијата на германскиот обвинител отвори постапка врз основа на меѓународен тероризам, но Москва, и покрај повеќекратните барања, никогаш не добила информации за инцидентот.

Маријана Димовска