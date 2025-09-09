Инфлацијата во август 4,4 насто, цените на мало пораснале за 4,1%

Живејачката во август поскапа за 6,2 насто, споредена со јули, покажуваат најновите податоци на Државната статистика. Инфлацијата изнесува 4,4%, цените на мало пораснале за 4%. Тоа е резултат на растот на трошоците на животот.

Статистика утврдила дека најголемо поскапување има кај рестораните и хотелите за 2,1%, на листата зголемување има и кај одржувањето на домаќинства и пијалаците.

Од друга страна, намалување има кај транспортот над 3 насто, мало поместување има во цените на облеката и образованието.

Од Сојузот на синдикати за МТВ велат дека мора да растат сите плати, за граѓаните да живеат подобро.

Растот на платите е главен двигател на инфлацијата, предупредуваат економските експерти. Очекуваат стабилизација на долг рок.

Од Владата неодамна рекоа дека причина за растот на инфлацијата се услугите.

Според Народна банка, инфлацијата може трајно да се намали само ако внимателно се комбинираат монетарната и фискалната политика и се фокусираат на долгорочни инвестиции.

Борис Грујоски