„Нашите чудесни години“ го следи семејството Волф додека се справуваат со повоената обнова на Германија во 1940-тите и 1950-тите. Серијата се фокусира на три сестри кои се реинвентираат себеси и ја обликуваат својата иднина додека се справуваат со политички, морални и економски превирања. Серијата ги истражува нивните индивидуални борби и како тие и семејството се оддалечуваат од нивното нацистичко минато за да изградат нов живот.

Улоиг: Елиза Шлот, Ванеса Лоибл, Ана Марија Мухе

Режија: Мира Тиел