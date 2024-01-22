Министерот Алиу ќе потпише меморандуми за соработка со високообразовни установи

Министерството за информатичко општество и администрација денеска ќе потпише меморандуми за соработка со високообразовни институции.

Како што информираа од МИОА, министерот Азир Алиу ќе потпише меморандуми за соработка со Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ од Скопје, Универзитетот „Св. Климент Охридски“-Битола, Универзитетот на Југоисточна Европа, Државниот универзитет во Тетово, Универзитетот „Гоце Делчев“-Штип, Универзитетот за информатички науки и технологии „Св. Апостол Павле“-Охрид и ⁠Универзитетот „Мајка Тереза“-Скопје.