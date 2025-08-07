Метеоролозите најавуваат нов топлотен бран во земјава

Македонија влегува во нов период на стабилно, суво и претежно сончево време, проследен со значителен пораст на дневните температури кои ќе достигнат 39 степени. Земјава ќе биде повторно на удар на топлотен бран со сува воздушна маса која пристигнува од југ. Температурите во наредните денови ќе се движат од 32 до 39 степени.

Температурите ширум земјата во наредните денови ќе се искачуваат во интервалот од 32 до 39 степени. Во Скопје и околината се очекува температура до 37 степени.