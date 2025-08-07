Уапсен маж кој планирал атентат врз Орбан

Во Унгарија е уапсен маж осомничен дека планирал атентат врз премиерот Виктор Орбан, соопшти Националното истражно биро. Се обидел преку веб-страница на странски сервер да ангажира платен убиец, нудејќи парична награда. Апсењето е извршено со помош на унгарската антитерористичка служба. Осомничениот го признал делото.

Истрагата продолжува, а безбедносните мерки за Орбан се засилени.