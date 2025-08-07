Од денеска стапуваат во сила царините за увоз во САД

Од денеска, стапија во сила американските царини за увоз од десетици земји, кои се движат од 10 до 50 насто, ставајќи ја на тест стратегијата на републиканците за намалување на трговскиот дефицит на земјата. Трамп дополнително најави дека наскоро ќе воведе царина од околу 100% на чипови и полупроводници увезени од земји кои не произведуваат или не планираат да произведуваат во САД.

По недели преговори и неизвесност, осум главни трговски партнери на Вашингтон постигнаа договори, вклучувајќи ја и ЕУ со која беше постигнат договор за 15 проценти царини. Истата стапка важи и за Македонија.