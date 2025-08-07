Бројот на жртви во Појасот Газа расте, Нетанјаху вечерва го свикува воениот кабинет на состанок

Нетанјаху вечерва го свикува воениот кабинет на состанок на кој се очекува да биде одобрен планот за целосна окупација на Газа и продолжување на војната. Семејствата на заложниците бараат од израелските одбранбени сили да се спротивстават на проширувањето на офанзивата и повикуваат на масовни протести. Во меѓувреме, бројот на жртви во Појасот расте. Палестинските власти јавуваат за нови напади и повеќе од 20 загинати цивили. Во недостиг на доволна помош, расте и бројот на смртни случаи поради неухранетост.

ОН алармираат дека ситуацијата во Газа е повеќе од катастрофална.