Владата донесе одлука трговците да ги намалат цените на училишниот прибор

Владата на седница донесе одлука да ги задолжи трговците да ги намалат цените на училишниот прибор од најмалку 10% во трговија на големо и најмалку 15% во трговија на мало. Одлуката ќе важи од 15-ти август до 15-ти септември, а трговците се должни, покрај новата намалена цена да ја објават и старата цена која важела на 1-ви јуни, цена која се зема како базична цена на која се утврдува намалувањето.

На влезот на продавниците треба да стои натпис „помалку трошоци, повеќе за тебе“, како и натпис: попуст на училиштен прибор, од најмалку 15%.