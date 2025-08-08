За утре најавен нов марш во Кочани

Здружението на граѓани „16-ти март 2025“ од Кочани го најави одржувањето на 17-от „Марш на ангелите“, кој ќе се одржи утре, 9-ти август, со почеток во 18 часот и 5 минути. Маршот ќе почне од Градскиот парк во Кочани, а движењето ќе продолжи кон трговскиот центар, седиштето на општината, локалната канцеларија на Министерството за внатрешни работи, се до Основниот суд и Кочанското обвинителство.

Организаторите посочуваат дека настанот претставува реакција на, како што велат, задоцнетата институционална реакција која доведе до трагедијата.