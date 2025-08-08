Свет
Калифорнија: Наредба за евакуација на илјадници жители од закана на пожар
08.08.2025 13:43
Според надлежните, огнот избил во популарното рекреативно место крај езерото Пиру и брзо се проширил зафаќајќи илјада и 500 хектари за два часа...
Калифорниските власти издадоа итна наредба за евакуација на илјадници жители на југот од земјата откако голем пожар се заканува да ги зафати Лос Анџелес и Вентура.
Според надлежните, огнот избил во популарното рекреативно место крај езерото Пиру и брзо се проширил зафаќајќи илјада и 500 хектари за два часа, заканувајќи се да пеплоса илјадници објекти и далноводи.