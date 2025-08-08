Калифорнија: Наредба за евакуација на илјадници жители од закана на пожар

Калифорниските власти издадоа итна наредба за евакуација на илјадници жители на југот од земјата откако голем пожар се заканува да ги зафати Лос Анџелес и Вентура.

Според надлежните, огнот избил во популарното рекреативно место крај езерото Пиру и брзо се проширил зафаќајќи илјада и 500 хектари за два часа, заканувајќи се да пеплоса илјадници објекти и далноводи.