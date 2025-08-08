Расчистени кривични дела „тешка кражба на дрзок начин“ и „насилство“ во Скопје, лишени од слобода две лица

На 07.08.2025 полициски службеници од ЕВР Гази Баба при СВР Скопје ги лишија од слобода Г.К.(39) и Р.М. (41), двајцата од Скопје затоа што на 03.08.2025 во Скопје, на територија на Гази Баба, од Д.Л. со употреба на сила одзеле златен ланец.

По преземени мерки од страна на полициските службеници, Г.К. и Р.М. се лишени од слобода, извршено е препознавање од страна на оштетениот и против нив, во координација со ОЈО Скопје, е поднесена кривична пријава по брза постапка поради сомнение за сторени кривични дела „тешка кражба на дрзок начин“ и „насилство“ и ќе бидат изведени пред надлежен судија.