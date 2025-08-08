75-годишна македонска државјанка вчера попладне се удавила на Халикидики. Нејзиното тело било извлечено на плажата Созополи во општина Неа Пропонтида, во близина на првиот крак. Иако на жената и била укажана прва помош и била пренесена во болницата во Неа Мудања, сепак, лекарите можеле само да ја констатираат смртта.

Телото е предадено за обдукција. Годинава, ова е четврти случај на давење на македонски државјанин на грчките плажи.