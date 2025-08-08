МРТ 1
МРТ 2
МРТ 3
СОБРАНИСКИ КАНАЛ
МРТ1 САТ
МРТ2 САТ
МРТ 4
МРТ 5
МР1
МР2
МР3
МР САТ
Search form
Search
ВЕСТИ
ПРОГРАМА
СЕРИИ
СПОРТ
МРТ Play
МРТ Архива
Следете не на:
Facebook
Twitter"
Flickr
YouTube
RSS
Почетна
Вести
Забава
Спорт
Програма
Емисии
Серии
Филмови
За МРТ
Инфо
Маркетинг
Контакт
Етичка комисија
Записник од петтата седница на Програмскиот совет на МРТ
08.08.2025 13:12
Tweet
Записникот може да го преземете на следниот линк:
записник од петтата седница на ПСна МРТ.pdf
Вести
Спорт
Забава
МТВ on Demand
Програма
Емисии
Филмови
Серии
Инфо
Маркетинг
Радио
ТВ
Контакт
МРТ 1
МРТ 2
МРТ sat
МРТ Собраниски
Македонско радио 1
|
Македонско радио 2
|
Македонско радио 3
Адреса: Бул. Гоце Делчев б.б., 1000 Скопје, Македонија
Facebook
Twitter"
Flickr
YouTube
RSS
Сателитска фрекфенција на МТВ
Нова фрекфенција: 10815 mx
Поларизација: хоризонтална
Симболрејт 27500 фед: пет шестини
Сателит : hot bird 6 (13 степени east)
Powered by
Interspace