МФ: Кисела Вода, Центар и Могила ќе ја подобруваат енергетската ефикасност со грант средства

Општините Кисела Вода, Центар, и Могила со средства од Проектот за енергетска ефикасност во јавниот сектор и Меѓународната банка за обнова и развој – Светска банка, којшто се реализира преку Проектната единица во Министерството за финансии, ќе имплементираат мерки за енергетска ефикасност и модернизација на јавни објекти, што ќе придонесе кон намалување на потрошувачката на електрична енергија, како и намалување на емисиите на штетни гасови.

Договорите за подзаем и грант помеѓу општините и Министерството за финансии во рамки на Проектот за енергетска ефикасност во јавниот сектор ги потпишаа градоначалниците на овие локални самоуправи и министерката за финансии Гордана Димитриеска-Кочоска.

Со Општина Кисела Вода беше потпишан Договорот за подзаем и грант за имплементација на подпроектот во општина Кисела Вода со кој ќе се изврши реконструкција и спроведување на мерки за енергетска ефикасност во ПОУ „Рајко Жинзифов“, односно предвидена е реконструкција на ООУ „Рајко Жинзифов“, со фокус на енергетската ефикасност.

Во општина Центар со Договорот за подзаем и грант ќе се спроведе енергетски ефикасна реконструкција на објектот на ООУ „Св. Кирил и Методиј“ во општина Центар, првото основно училиште во Македонија, формирано во 1836 година.

Исто така, во општина Могила Договорот за подзаем и грант опфаќа спроведување мерки за енергетска ефикасност во три објекти од јавниот сектор, односно ООУ „Браќа Миладиновци“ – село Добрушево, ООУ „Кочо Рацин“ – село Ивањевци и спортска сала „Иљо Лопатички“ во Могила.

Реализацијата на проектите во овие општини е во рамки на првата компонента од Проектот којашто опфаќа енергетски ефикасни инвестиции во општините, за која се обезбедени 8,2 милиони евра. Покрај ова, во оваа компонента се предвидени и енергетски ефикасни инвестиции во објекти на централната власт во износ од 9,21 милиони евра.

Целта на Проектот за енергетска ефикасност во јавниот сектор е намалување на потрошувачката на енергија во јавниот сектор и поддршка за воспоставување и операционализација на одржлив механизам за финансирање на енергетска ефикасност во јавниот сектор.