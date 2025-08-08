Здравство

Нови директори на Неврологија и на Кардиологија

08.08.2025 17:14

На Клиниката за неврологија доаѓа доктор Игор Кузмановски на местото на Фатмир Меџити, а на Клиниката за кардиологија доктор Даница Петкоска-Спирова на местото на Беким Поцеста...

Клиниките за Неврологија и Кардиологија имаат нови директори. На Клиниката за неврологија доаѓа доктор Игор Кузмановски на местото на Фатмир Меџити, а на Клиниката за кардиологија доктор Даница Петкоска-Спирова на местото на Беким Поцеста.

Новоименуваните директори ја извршуваат оваа функција од вчера.