Почина Јулијана Тануровска, долгогодишен новинар и уредник на сателитската програма на МРТ

По кусо и тешко боледување, почина Јулијана Тануровска, долгогодишен новинар и уредник на сателитската програма на Македонската радио-телевизија. Со над 35 години стаж во јавниот сервис, таа остави длабока трага во македонското новинарство и медиумскиот простор.

Колегите ја паметат по професионалноста, посветеноста и човечноста.