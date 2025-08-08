ин мемориам
Почина Јулијана Тануровска, долгогодишен новинар и уредник на сателитската програма на МРТ
08.08.2025 19:07
Со над 35 години стаж во јавниот сервис, таа остави длабока трага во македонското новинарство и медиумскиот простор...
По кусо и тешко боледување, почина Јулијана Тануровска, долгогодишен новинар и уредник на сателитската програма на Македонската радио-телевизија. Со над 35 години стаж во јавниот сервис, таа остави длабока трага во македонското новинарство и медиумскиот простор.
Колегите ја паметат по професионалноста, посветеноста и човечноста.