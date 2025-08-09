Денеска нов „Марш на ангелите“

Нов 17-ти „Марш на ангелите“ денеска во 18 часот и 5 минути. Вообичаената рута, од Градскиот парк во Кочани, движењето ќе продолжи кон трговскиот центар, седиштето на општината, локалната канцеларија на МВР, се до Основниот суд и Кочанското обвинителство.

Организаторите посочуваат дека на ваков начин го изразуваат револтот за, како што велат-задоцнетата институционална реакција која доведе до трагедијата.