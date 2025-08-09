Недостиг од старски домови во Пелагонискиот регион

Според демографските податоци бројот на стари лица во државава е значително поголем. Младите се иселуваат, а потребата за згрижување на овие лица се продлабочува. Од 5 јавни установи за социјална заштита на стари лица, два се во Пелагонискиот регион-во Битола и Прилеп. Според податоците од последниот попис во овој регион има повеќе од 40 илјади лица над 65 годишна возраст. Во Битола функционираат и два приватни, но за голем дел од семејствата се прескапи.

Александра Максимовска