Како до одржлив, а не масовен туризам?

Наутро затрупан во отпад, попладне проблеми со водоснабдувањето и канализацијата, метеж во сообраќајот, недостиг на паркинг, нервозни гости и домаќини. Вака Охрид го живее екот на туристичката сезона. Билтенот на СВР Охрид полн со тепачки. Прегласната музика и врева од големиот број концерти до раните утрински часови не дозволува мирен одмор.

Најбројни гости деновиве се тинејџерите. Според експертите Охрид е културна метропола, а не збиралиште на пијани средношколци, итно е потребна нова стратегија.

„Сите оние евтини, турбо, фолкери, да не ги наименувам сега, носат публика којашто ни доаѓа, и со тоа доаѓаат и тепачки. Градот е во хаос, комуналното претпријатие ден после концертите не може да го исчисти градот од ѓубре коешто го гледаме, е евидентно, овде по кејот, по Централното градско подрачје, и ќе повторам, градот нема никаков бенефит“, изјави Челик Асим, туристички работник.

Со ваква понуда Охрид привлекува публика со слаба куповна моќ. Градот нема бенефит, напротив масовноста има негативни последици.

„Треба повеќе новитети, кои ќе бидат распространети во текот на целата сезона, не да се случува се во 10 дена. Треба да ги имаме тие рамномерно од почеток на мај, па се до крај на септември. Знаеме дека во цел тој период има убаво време и дека може да се организираат разноразни дејности“, изјави Крсте Блажески претседател на ХОТАМ.

Според туристичките експерти потребна е промена на понудата за привлекување на еколошки свесни и културни туристи. Наместо за забава Охрид се посетува за културно историските споменици, археолошките наоѓалишта, музеите и прекрасната природа.

Соња Рилковска