Независните ќе можат да учествуваат на локалните избори

Државната изборна комисија не може никому да му го ускрати уставно загарантирано право да учествува на избори. Да бира и да биде избран. ДИК ги расчисти дилемите. Независните ќе можат да учествуваат на локалните.

За нивните реакции во Дневникот известува Анита Димитријевска-Велковска.