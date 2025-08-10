локалми избори
Независните ќе можат да учествуваат на локалните избори
10.08.2025 13:43
Државната изборна комисија не може никому да му го ускрати уставно загарантирано право да учествува на избори. Да бира и да биде избран. ДИК ги расчисти дилемите. Независните ќе можат да учествуваат на локалните.
За нивните реакции во Дневникот известува Анита Димитријевска-Велковска.