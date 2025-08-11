Повеќе од една година нема трансплантација на срце во земјава

Четириесетгодишниот Васко Јолески од Струга, пет години живее со механичка пумпа за поддршка на срце и чека трансплантација. Неговиот живот е потполно зависен од батерии и струја. Сонот е да добие нова шанса за живот.

Уште триесеттина лица во земјава ја делат истата судбина со него, најмладиот има само дваесеттина години, а најстариот 55 години.

„Сите наши секојдневни обврски ни се со намален капацитет, не може да се бањаме како што треба, дури и да се храниме не може како што треба, имаме ограничена исхрана, медикаментите се повеќе и повеќе се зголемуваат како што минуваат годините“, вели Васко Јолески претседател на НЗ „Храбро срце“.

Досега во земјава не е направена ниту една трансплантација кај лица со механичка пумпа, а повеќе од една година не е извршена трансплантација на срце воопшто.

„Иако ние сме најкритичните, оние коишто практично со пумпите само купуваме време за да може да дојдеме до оној момент за решение на нашиот проблем. Секојдневно се продлабочува проблемот“, вели Јолески.

Надлежните велат има стручен кадар, но нема доволно органодарители.

„Новиот национален координатор за трансплантација работи наполно да ги исполнам условите за членство во „Евротрансплант“ што би требало да олесни пристапот до органи. Не е проблем кадровскиот екипираност на македонското здравство“, вели Сашо Кленковски директор на Фонд за здравство.

Пред неколку денови имало донор на срце, но ниту еден од листата на пациенти не бил компатибилен, па шансата пропадна. Потребно е да расте свеста за органодарување, во моментот кога згаснува еден, да се спаси друг живот.

Соња Рилковска