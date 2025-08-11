Независните можат да учествуваат на изборите

Или Собранието или ДИК ќе пресече како независните кандидати ќе учествуваат на изборите наесен. Државната изборна комисија се изјасни дека доколку политичките партии не се усогласат, ќе донесат упатство за кандидирање без собирање потписи. И без формирање партија на локалните избори ќе може да учествува секој кој сака да си ја проба среќата. Недовербата во системот ги стави во дилема независните иницијативи.

Известува Ирина Гелевска.