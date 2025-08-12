Свет
САД и Кина го продолжија трговското примирје до 10 ноември
12.08.2025 14:35
САД и Кина го продолжија трговското примирје до 10 ноември, само неколку часа пред двете најголеми економии во светот да ги зголемат меѓусебните царини.
90-дневното суспендирање на царините доаѓаат по потпишувањето на извршната наредба за примирје од страна на Трамп и се однесуваат на договорените стапки во мај од 30 насто за кинескиот увоз и 10 насто за американската стока.