Се креираат мерки за борба со инфлацијата

„Подобро на краток рок да ја платиме политичката цена, отколку граѓаните да ја плаќаат на долг“ – премиерот Мицкоски по најавата дека Владата сака да донесе не популарни, туку долгорочни решенија за цените на храната. Според СДСМ, Владата се потпира на импровизација и наместо системски да го искористи законот за нефер трговски практики, таа води политички маркетинг...