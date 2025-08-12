Стоматолозите може да аплицираат за лиценци

Стоматолозите од денеска може да аплицираат за лиценци во Министерството за здравство и дека рокот за добивање ќе биде ист како и досега, можеби и побрз – соопшти министерот здравство. Според него, одлуката за одземање на ингеренциите е правилна и навремена зашто во спротивно за еден месец земјава ќе имала многу стоматолози без лиценци.

Известува Ана Јосифоска.