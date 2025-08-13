Лимани: Конечно го одблокиравме процесот на полагање стручни испити за добивање лиценци за работа во детските установи

Министерот за социјална политика, демографија и млади Фатмир Лимани денеска во изјава за медиуми го најави започнувањето на полагањето за стручни испити за добивање лиценци за работа во детските установи, процес кој беше во застој од 2023 година.

Во своето обраќање пред медиумите тој истакна дека лиценцата за работа за воспитувачи, негувателки, стручни работници, соработници и директори е задолжителен предуслов за вработување во градинките.

„Поради нефункционален електронски систем за полагање, голем број кандидати не можеа да пристапат кон испитот, што предизвика застој токму кога имавме најголема потреба од кадар во градинките на национално ниво. Со цел надминување на оваа ситуација, извршивме измени во Законот за заштита на децата, со кои се овозможи стручниот испит да се спроведува во хартиена форма како привремено решение, до 1 јануари 2026 година. По тој рок, процесот на лиценцирање ќе продолжи електронски,“ истакна Лимани.

Денеска полагаат околу 350 лица, а до крајот на овој месец, уште 350 кандидати ќе имаат можност да го завршат овој важен процес и да се стекнат со соодветна лиценца за работа.

„Сакам да нагласам дека сите пристигнати барања за стекнување со лиценца детално се разгледуваат, и секој барател ќе биде исконтактирано од страна на Комисијата. Министерството останува посветено на создавање фер, инклузивен и ефикасен систем на детска заштита,“ посочи Лимани.

Министерот истакна дека со законската измена се создаваат услови за нови вработувања и се поддржуваат млади професионалци кои ќе придонесат во градењето на иднината на нашите најмлади генерации.