Владата реши, основните и средните училишта да се финансираат според нова методологија

Од 1-ви јануари во година училиштата ќе добиваат пари според бројноста на паралелките и реалниот трошок за образование на ученик. Со новата формула за финансирање, посебна поддршка ќе има за школување на децата со посебни потреби, развојот на дефицитарните струки. Целта е велат надлежните да се обезбеди квалитетна настава, тековно одржување, професионален развој и превоз на ученици, наместо најголем дел од дотациите да се трошат исклучиво за плати за кои се одлеваа 90 проценти од Буџетот.

Реформата во распределба на парите е ќе донесе поефикасен образовен систем, транспарентност во трошењето на парите и отчетност на јавните финансии за образование.

Администрации и вработените во училиштата допрва ќе се обучуваат околу новите формули за финансирање на основните и средни училишта.

Александра Спировска