Претседател на Антикорупциска ќе се избира по изборите

Претседател на Антикорупциска комисија ќе се избира по завршување на локалните избори, на 3-ти ноември. Седумчлена комисија ќе прави селекција на кандидатите. Ќе проверува дали ги исполнуваат условите. Собранието пред да ја донесен одлуката за избор на прв човек на ДКСК по изборите, побарале мислење од Антикорупциска, како да ја водат постапката. Иако добиле одговор дека ова не е нивна надлежност, им укажале дека треба да се почитуваат забраните кои ги предвидува изборниот законик и законот за спречување на корупција и судир на интереси.

„При што постапувањето е на одговорност на одговорните лица на субјектите. Со ова како комисија, сакам да укажеме на Комисијата за селекција дека нејзината работа ќе продолжи по завршување на изборите на 3-ти ноември“, изјави Ѓорѓија Сајкоски – претседател на Комисијата за именување и избори.

Огласот за нов претседател на антикорупциска, собранието го распиша на 5-ти август, рокот за пријавување е во тек.

Според Законот за спречување корупција, до изборот на претседател, функцијата ја врши заменик-претседателот.

Антикорупциска остана без претседател по оставката на Татјана Димитровска, откако Обвинителството за организиран криминал и корупција и поднесе обвиненија

Поранешната претседателка на Антикорупциска се товари за две кривични дела. Оддавање службена тајна во случајот „Адитив“ и за фалсификат при добивање на безбедносен сертификат.

Андријана Ѓурческа