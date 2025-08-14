Локални избори 2025

Ивановска во трка за градоначалничка на Центар

14.08.2025 13:17

Независните иницијативи не губат време – дел од нив забрзано собираат потписи за формирање политички партии. Од „Независни заедно“ го претставија и нивниот прв кандидат. Поранешната прва антикорупционерка, Билјана Ивановска и официјално влегува во трка за градоначалник на Центар.

Известува Анита Димитријевска-Велковска