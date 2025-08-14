Локални избори 2025
Ивановска во трка за градоначалничка на Центар
14.08.2025 13:17
Поранешната прва антикорупционерка, Билјана Ивановска и официјално влегува во трка за градоначалник на Центар.
Независните иницијативи не губат време – дел од нив забрзано собираат потписи за формирање политички партии. Од „Независни заедно“ го претставија и нивниот прв кандидат. Поранешната прва антикорупционерка, Билјана Ивановска и официјално влегува во трка за градоначалник на Центар.
Известува Анита Димитријевска-Велковска