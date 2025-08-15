Државната комисија за спречување на корупцијата (ДКСК) денеска ќе ја одржи 21. седница, преку ZOOM комуникациската платформа.

Како што информираат од ДКСК, на дневен ред се Предлог записник од 20-та седница на ДКСК, одржана на 04.07.2025 година, Избор на Заменик претседател на Државната комисија за спречување на корупцијата, Постапување по конкретни предмети како и Прашања и предлози.