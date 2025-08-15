Промовирани новите 29 JLTV оклопни возила на АРМ

Лесната пешадиска баталјонска група на АРМ е опремена со нови 29 лесни оклопни возила во кои е инсталирана најсовремена дополнителна опрема за гаѓање. Се работи за опрема која Македонската армија треба да ја поседува согласно НАТО стандардите. На денешната промоција во Касарната „Јане Сандански“ во Штип беше кажано дека јакнењето на одбранбената подготвеност на државата е вложување во мирна и безбедна иднина.

На промоцијата присуствуваше и американската амбасадорка Агелер која истакна дека оваа опрема е потврда на постојаната поддршка на САД на одбранбените капацитети на нашата земја.

Славица Величковска