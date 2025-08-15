Муцунски: Одлуката на Уставен нема да влијае на односите со ЕУ, ниту на договорот за добрососедство

Одлуката на Уставниот суд нема да се рефлектира врз односите на Македонија со Европската унија и со Бугарија, ниту ќе влијае на содржината на преговарачката рамка, смета шефот на дипломатијата Тимчо Муцунски. Според него, земјава го држи курсот на реформската агенда која е услов за евроинтеграцијата, а очекува и интензивирање на дијалогот со Софија.

И премиерот Мицкоски на иста линија. Уверува дека земјава нема да се повлече од преговорите со Унијата.

Најголемиот дел од барањата на Бугарија се содржани во вториот протокол, а кој стана дел од документите на ЕУ. Потпишан е во јули 2022 година од страна на министрите за надворешни на двете земји, Османи и Генчовска.

Анита Димитријевска – Велковска