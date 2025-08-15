Кривична пријава за Ивановска, Обвинителството објаснува-поднесена е уште во февруари

Единаесет часа по објавувањето на кандидатурата за градоначалничка на Центар, полицијата затропала на вратата на поранешната прва антикорупционерка, Билјана Ивановска да ѝ врачи кривична пријава. Таа не била дома, па самата се упатила во скопското обвинителство, кое ја повикува на разговор. Ивановска ова го толкува како закана.

„Јас немам што да кријам, имам чиста совест и не се плашам од никакви закани и ниски удари и притисоци. Мојата цел е достоинствен живот во Центар и нашата битка заедно со „Независни заедно“ е отпор против воспоставените антивредности на корупција и клиентелизам кои нè доведоа до оваа ситуација“, вели Ивановска.

Ивановска не сакаше да открие повеќе детали. Но, Обвинителството соопшти дека станува збор за приватна пријава поднесена уште во февруари, која се однесува на периодот додека таа била прв човек на ДКСК, и оти во ниту еден случај не е поврзана со нејзината кандидатура во Центар.

„Приватната кривична пријава против Билјана Ивановска е поднесена во февруари, а поканата е испратена минатиот месец, бидејќи во меѓувреме се преземале други дејствија. Во меѓувреме се преземени многу дејствија, прибавен е конкретен предмет и извршени се распити на повеќе други лица. Поканата е пратена многу пред најавата за кандидатура“, децидни се од Обвинителството.

Обвинителот телефонски разговарал со Ивановска, и ѝ понудил, распитот да се одложи за по изборите.

Билјана Ивановска вчера да објави кандидатурата за градоначалник на Општина Центар.

Ирина Гелевска