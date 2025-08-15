Кривична за директорката во Демир Хисар

МВР поднесе кривична пријава до битолското обвинителство против поранешна директорка на средно училиште во Демир Хисар, Маја Лозановска. Осомничена е дека ги криела службените печати од установата, па новата директорка Јасмина Дамчевска, именувана од градоначалникот, не можела да раководи со школото.

Адвокатот на Лозановска вели дека неговата клиентка нема направено никакво кривично дело. Според него, кривичната пријава претставува невешт обид да се прикријат незаконските дејствија на градоначалникот на Демир Хисар.

По завршувањето на боледувањето, Лозановска се јави на разговор во полиција, а печатите ги предаде на истражните органи. Таа веќе го подигна решението за разрешување, донесено од градоначалникот Никола Најдовски и најави дека ќе го обжали.

Пред една недела, полицијата изврши претрес во домот на Лозановска и во службените простории на училиштето. При акцијата, полицискиот началник инсистираше таа на носилки да биде спроведена на информативен разговор, иако немаше таква наредба од Обвинителство. МВР го оцени тоа како непрофесионално однесување и го разреши од функцијата.

