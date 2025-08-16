Кочани
Пет месеци од трагедијата во „Пулс“, денес нов „Марш на ангелите“
16.08.2025 10:35
Пет месеци од големата трагедија во кочанската дискотека „Пулс“ во која загинаа 62 млади лица, а голем број се здобија со физички повреди и психички трауми.
По тој повод, нов 18-ти „Марш на ангелите“ денес во 18 часот и 5 минути. Вообичаената рута, од Градскиот парк во Кочани, движењето ќе продолжи кон трговскиот центар, седиштето на општината, локалната канцеларија на МВР, сè до Основниот суд и кочанското обвинителство.
Организаторите посочуваат дека настанот е за поддршка на семејствата на починатите и повредените пожарот и дека продолжуваат со барањето правда за своите деца.