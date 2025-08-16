Експлозија во фабрика за експлозиви во Русија, пет загинати над 100 повредени

Пет лица загинаа, а 112 се повредени во експлозија и пожар во фабрика за експлозиви во рускиот регион Рјазан, објавија руските новински агенции во петокот.

Пожарот започнал во работилница за барут во фабриката за синтетички влакна „Еластик“ и ја предизвикал експлозијата. Спасувачките операции продолжуваат, бидејќи се верува дека под урнатините има уште луѓе.

Истражниот комитет отвори кривична постапка за прекршување на барањата за индустриска безбедност.