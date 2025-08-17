Почесна артилериска стрелба по повод Денот на Армијата

Денеска во 19.00 часот, во касарната „Илинден“ во Скопје од страна на единица на артилерискиот баталјон на Армијата ќе се изврши почесна артилериска стрелба со истрелување на 10 плотуни од 6 артилериски орудија.

Почесната стрелба е дел од протоколарните обврски на Армијата за одбележување на празници е во склоп на активностите кои се реализираат по повод одбележувањето на Денот на армијата, 18-ти август.