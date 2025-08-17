Македонија
Почесна артилериска стрелба по повод Денот на Армијата
17.08.2025 09:30
Денеска во 19.00 часот, во касарната „Илинден“ во Скопје од страна на единица на артилерискиот баталјон на Армијата ќе се изврши почесна артилериска стрелба со истрелување на 10 плотуни од 6 артилериски орудија.
Почесната стрелба е дел од протоколарните обврски на Армијата за одбележување на празници е во склоп на активностите кои се реализираат по повод одбележувањето на Денот на армијата, 18-ти август.