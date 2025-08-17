На „Табановце“ се чека околу 40 минути, на „Богородица“ половина час

На граничниот премин „Табановце“ времето на чекање за излез од државата е околу 40 минути, на „Богородица“ околу половина час, додека на останатите гранични премини од македонска страна нема подолги задржувања при влез или излез од државата, информираат од АМСМ.

Сообраќајот на државните патишта се одвива непречено, по суви коловози, а интензитетот на патиштата надвор од градските средини е зголемен.

АМСМ препорачува прилагодена брзина на движење, почитување на поставената сообраќајна сигнализација и внимателно управување со возилата, особено на патиштата низ котлините, речните долини и клисурите, каде има можност од појава на одрони. Ова посебно се однесува за делниците Катланово – Велес, Маврово – Дебар – Струга, Виница – Берово и Кочани – Делчево.