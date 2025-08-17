Зголемена е потребата од крвни единици во болниците

Летото е период кога здравствените установи се соочуваат со недостиг на крвни единици. Се намалува активноста на редовните крводарители, а потребите од крв овој период се зголемени.

Проблемот се решава со вонредни крводарителски акции реализирани во соработка со општинските организации на Црвениот крст.

Крводарителите имаат бенефиции во јавните здравствени установи. Имаат право на бесплатни лабораториски, болнички и рендген услуги.

Славица Величковска