Граѓаните се борат со променливото време, Итната медицинска помош со зголемен обем на работа

Вртоглавици, главоболки, депресија, несоница… Граѓаните се борат со променливото време. Итната медицинска помош со зголемени обем на работа, особено во ноќните часови. Докторите велат-има интервенции и кај мозочни удари и проблеми со кардиоваскуларниот систем. Не се поштедени ниту младите. Причинител, освен топлото време, е алкохолот.

Докторите апелираат-повеќе течности, помалку движење на сонце, хронично болните да ја земаат соодветната терапија.

Синоптичарите најавуваат заладување, поројни дождови, град и температури од 24 до 32 степени.

Жолт аларм за Скопје, Охрид, Тетово, Струга. Грмотевици, поројни дождови, засилен ветар, може да донесе и одводни проблеми, но и намалена видливост на одредени делници.

Александра Спировска