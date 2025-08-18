Одбрана
Армијата го слави 33-от роденден со свеченост во касарната во Штип
18.08.2025 10:30
Во касарната „Јане Сандански“ во Штип денеска се одржува централна свеченост по повод 33-от роденден на македонската Армија. Повеќе од три децении исполнети со посветеност, пожртвуваност, знаење, храброст и одлучност во служба на татковината...
Македонската армија го слави својот 33-ти роденден. Речиси пет и пол години и како оружена сила на земја-членка на НАТО, гарант на безбедноста и интегритетот на државата.
Централната свеченост се одржува во касарната „Јане Сандански“ во Штип.
Известува Милчо Велески
Преносот од централната свеченост може да го следите во живо на следниот ЛИНК