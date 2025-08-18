Армијата го слави 33-от роденден со свеченост во касарната во Штип

Македонската армија го слави својот 33-ти роденден. Речиси пет и пол години и како оружена сила на земја-членка на НАТО, гарант на безбедноста и интегритетот на државата.

Централната свеченост се одржува во касарната „Јане Сандански“ во Штип.

Известува Милчо Велески

Преносот од централната свеченост може да го следите во живо на следниот ЛИНК