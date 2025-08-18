Меѓусебни обвинувања на партиите од албанскиот блок

Меѓусебни и речиси идентични обвинувања на партиите од албанскиот блок, во пресрет на локалните избори во Македонија. Од Вреди велат, ДУИ го напуштаат и коалициските партнери и поединците, бидејќи партијата е претворена во приватен бизнис.

Идентична реторика и во соопштението на ДУИ, велат Вреди се распаѓа, бидејќи Меџити ја претвори во личен бизнис. Но, и двете спротивставени партии делат исти победнички очекувања од локалните избори. Вреди никогаш не бил пообединет, вели вицепремиерот Изет Меџити.

Од ДУИ пак, тврдат дека додека Вреди се распаѓа пред очите на јавноста, тие стануваат цврст фактор на обединување.

„Секој ден е нов пораз за Вреди. Си заменуваат членови, активисти и цели структури, оставајќи зад себе вештачка, празна и дискредитирана партија. Меџити и неговиот тесен круг, ја претворија партијата, без оформени структури, во приватен бизнис, без идеја и без визија. Тие што вчера верува дека Вреди носи промени, денеска ја гледаат вистинската слика на алчноста, поделбите и трговијата со албанските интереси“, се вели во соопштението на ДУИ.

Европскиот фронт, предводен од ДУИ, во пресрет на локалните избори се ребрендира во Национална алијанса за интеграција, што наиде на критики од Вреди.

Марија Котовска