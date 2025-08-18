Во напад на Харков загинаа десет лица

Во напад со руски беспилотни летала врз станбена област во украинскиот град Харков во текот на ноќта загинаа десет лица, меѓу кои и мало дете и 16-годишно момче, соопштија украинските власти, додека САД вршат притисок врз Киев да прифати брз договор за прекин на војната што ја започна Москва.

Шест деца на возраст од 6 до 17 години беа меѓу 20-те повредени лица во нападот врз вториот по големина град во Украина, објави на социјалните мрежи градоначалникот на поширокиот регион Харков.