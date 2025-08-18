Се анализира обвинението за „Пулс“

Обвинението за пожарот во дискотеката „Пулс“ е во фаза на оценка, информираат од скопскиот Кривичен суд. Оттаму велат дека до нив се доставени 40 приговори од страна на обвинетите и нивните бранители кои се проследуваат до обвинителството. Од судот појаснуваат дека приговорите се анализираат од страна на Советот за оценка по што треба да биде донесена одлука за која јавноста на време ќе биде известена.

Со обвинението се опфатени 37 физички и правни лица.